Мартемьянов: «Сибири» нужен результат, а не красивый хоккей

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Торпедо» (0:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Безобразно начали игру, сразу удаления, сразу пропущенные голы, смена вратаря. Команда вышла играть в совершенно другой хоккей, не тот, который от неё требуется на собрании. Опять же игровое задание не выполняется. Позволяют себе многие вольности люди, это сейчас было сказано в раздевалке.



На выезде и дома две совершенно разные команды, будем с этим бороться, слава богу, что сменщик Сятери в боевой форме. Красоткин единственный из игроков, кто находился на площадке, бился до конца и показал хороший уровень игры. К полевым игрокам большие вопросы: по самоотдаче, по характеру, по тому, как надо пролезать. По сопернику: такой команде фору давать нельзя, она не отпустит. Ну и команда всё-таки мастеровитая, очень быстрая. Мы к этой игре были не готовы.



Получился зеркальный матч с «Торпедо»? Вполне возможно, что матч получился зеркальным, есть аналогия.



Как отделываться от прессинга? Во-первых, надо уметь грамотно вбрасывать шайбу, во-вторых, когда идёшь в борьбу, нужны страсть и умение эту шайбу отобрать. Когда состоялся разговор в раздевалке, что не всё потеряно, нужно играть до конца, были моменты, когда цеплялись неплохо. Я не скажу, что совсем всё плохо. Но результат очень удручает.



За неделю мы сыграли четыре матча, это отнимает очень много сил, и эмоциональных, и физических. Скажу, что команда тренировалась очень хорошо. Я даже не ожидал, что начало матча будет ни шатко ни валко. Нам нужен результат, нам не нужен красивый хоккей.



Удаления за нарушения численного состава? Это нарушение игровой дисциплины и, скажем так, трактовка судей. То свистят, то не свистят. Но сегодня это было нарушение игровой дисциплины. Что творится в голове у хоккеистов — я залезть туда не могу», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.