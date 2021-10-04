Пайгин — о победе над «Сибирью»: у нас был должок, надо было вернуть

Защитник «Торпедо» Зият Пайгин поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:0).



«У нас был должок, надо было вернуть, перед своими болельщиками плохо сыграли, сейчас реабилитировались. Две игры ещё до этого мы сыграли не очень хорошо на Дальнем Востоке, поэтому здесь нельзя было плохо играть.



Смены часовых поясов на Дальнем Востоке перебивают команду? Нет, всё зависит от головы, все в одинаковых условиях. Кто на Дальнем Востоке играет, они вообще летают каждый выезд. Надо выходить, играть, настраиваться на каждую игру. Неважно, что произошло, ты должен быть готов.



Собрались, посмотрели видео, где мы ошибаемся, поговорили. И сегодня результат показали. Вратарь на высшем уровне играл, надо отдать ему должное.



Хит Мили задал тон игре? Конечно, силовая игра, тем более «Сибирь» старается бить на каждом участке. В принципе, в хоккее площадки меньше, меньше времени, надо быстрее думать.



Нельзя было проигрывать. Сыграли как могли, активно на каждом участке поля. Какие-то баттлы выиграли. Всё зависит от маленьких компонентов, которые дают положительный результат», — передаёт слова Пайгина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.