Кожевников: я уже всё сказал по поводу Хартли. Пусть в «Авангарде» сами думают

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выступление «Авангарда» под руководством Боба Хартли в нынешнем сезоне КХЛ.



«Что делать руководителям «Авангарда» с Хартли? Пусть они сами решают. Это не моё дело. Я уже всё сказал по поводу этого тренера. Пусть они сами думают.



Боб – основной виновник бед «Авангарда»? Я не знаю. Их руководству должно быть виднее», – приводит слова Кожевникова AllHockey.Ru.



Сегодня, 4 октября, «Авангард» уступил в гостях «Автомобилисту» со счётом 2:5. В настоящий момент омский клуб занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 12 играх.



В следующем матче, который пройдёт в среду, 6 октября, «Авангард» в гостях встретится с «Барысом».