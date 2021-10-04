Каски: игра «Авангарда» слишком неровная. За очень успешным периодом может идти плохой

Защитник «Авангарда» Оливер Каски поделился мнением о поражении в матче с «Автомобилистом» (2:5).



«В чём главная проблема команды? Даже не знаю. Наша игра слишком неровная. За очень успешным периодом может следовать неудачный, за уверенной игрой тут же идёт плохая. Нам необходимо действовать уверенно и стабильно. Расстраиваться нельзя, мы знаем, что у нас хорошая команда. Нужно лишь разобраться с этим всем вместе. Ещё лишь начало сезона, но выигрывать матчи, конечно, нужно.



Хартли на пресс-конференции отметил, что каждая наша ошибка стоила пропущенной шайбы? Иногда это действительно так. Конечно, нужно допускать меньше ошибок, продолжать усердно работать и, надеюсь, ситуация улучшится. Есть установка от тренера играть проще, не усложнять, больше бросать по воротам? Это и мой стиль игры тоже — завладеть шайбой и наносить бросок. Я хорошо бросаю, нужно больше это использовать. Хорошо, что сегодня броски поразили цель, буду стараться делать так чаще.



В третьем периоде при счёте 2:3 мы действовали очень хорошо, почему нельзя было играть так же в первых двух отрезках матча? Над этим нам тоже нужно подумать. Но когда у твоей команды есть отставание по счёту, ты где-то больше рискуешь, давишь, а противник старается действовать осторожно. Не всегда всё так, как оно выглядит. Но третий период сегодня и в игре с «Трактором» мы провели очень хорошо, нужно так же играть и в первых, и во вторых периодах.



Мы хотели сравнять счёт. Ведь поражение — это и есть поражение, неважно, с какой разницей. Иногда случается так, что убираешь вратаря, а противник поражает пустые ворота», — приводит слова Каски официальный сайт «Авангарда».