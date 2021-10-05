«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», Орлов и Алексеев – без очков

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончился победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей забивали Александр Хольц, Майкл Маклауд, Павел Заха и Джимми Веси. В составе столичного клуба отличился Коннор Макмайкл. Российские защитники Дмитрий Орлов и Александр Алексеев не отметился результативными действиями.
Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
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