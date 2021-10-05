Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», Орлов и Алексеев – без очков

«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», Орлов и Алексеев – без очков
Комментарии

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончился победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Александр Хольц, Майкл Маклауд, Павел Заха и Джимми Веси. В составе столичного клуба отличился Коннор Макмайкл. Российские защитники Дмитрий Орлов и Александр Алексеев не отметился результативными действиями.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2021, вторник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Holtz (Mercer, Куокканен) – 19:00' (5x4)   2:0 Маклауд (Куокканен, Bahl) – 22:39' (5x5)   2:1 McMichael (Pilon, Lapierre) – 39:18' (5x4)   3:1 Заха (Хэмилтон, Братт) – 45:59' (5x4)   4:1 Веси (Маклауд, Татар) – 59:50' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021