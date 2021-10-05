Две передачи Семёнова помогли «Торонто» обыграть «Оттаву»

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Матч состоялся в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр » и закончился победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Пьер Энгвалль и ещё один гол забил Майкл Амадио. Российский нападающий Кирилл Семёнов отметился двумя результативными передачами.

Единственный гол за «Оттаву» забил Коннор Браун.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».