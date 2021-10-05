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Две передачи Семёнова помогли «Торонто» обыграть «Оттаву»

Две передачи Семёнова помогли «Торонто» обыграть «Оттаву»
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Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Матч состоялся в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр » и закончился победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Пьер Энгвалль и ещё один гол забил Майкл Амадио. Российский нападающий Кирилл Семёнов отметился двумя результативными передачами.

Единственный гол за «Оттаву» забил Коннор Браун.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2021, вторник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Engvall (Хо-Сэнг, Duszak) – 22:22' (5x4)   1:1 Браун (Холден, Пол) – 37:12' (5x5)   1:2 Амадио (Brooks, Semyonov) – 58:35' (5x5)   1:3 Engvall (Semyonov, Кэмпбелл) – 59:59' (en)
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