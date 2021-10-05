Гол Проворова в овертайме принёс «Филадельфии» победу над «Бостоном» в выставочном матче

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» на своём льду принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами. За «Бостон» отличился Джек Студничка, а за «Филадельфию» Шон Кутюрье. Победу в овертайме «лётчикам» принесла заброшенная шайба российского защитника Ивана Проворова. Всего он провёл на льду 23 минуты и 5 секунд и заработал показатель полезности «+1».

В параллельном матче «Чикаго Блэкхоукс» на выезде со счётом 6:4 обыграл «Детройт Ред Уингз». В этой игре за «Детройт» принял участие 21-летний российский форвард Кирилл Тютяев, заработавший коэффициент полезности «-1» за 7.32 на льду. Отметим, что ворота «Чикаго» защищал Марк-Андре Флёри, отразивший 36 бросков из 40.