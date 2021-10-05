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Гол Проворова в овертайме принёс «Филадельфии» победу над «Бостоном» в выставочном матче

Гол Проворова в овертайме принёс «Филадельфии» победу над «Бостоном» в выставочном матче
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» на своём льду принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами. За «Бостон» отличился Джек Студничка, а за «Филадельфию» Шон Кутюрье. Победу в овертайме «лётчикам» принесла заброшенная шайба российского защитника Ивана Проворова. Всего он провёл на льду 23 минуты и 5 секунд и заработал показатель полезности «+1».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2021, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Studnicka (Lauko, Steen) – 33:25' (5x4)   1:1 Кутюрье (Яндл, ван Римсдайк) – 39:41' (5x4)   2:1 Проворов (Конечны, Кутюрье) – 60:50' (3x3)

В параллельном матче «Чикаго Блэкхоукс» на выезде со счётом 6:4 обыграл «Детройт Ред Уингз». В этой игре за «Детройт» принял участие 21-летний российский форвард Кирилл Тютяев, заработавший коэффициент полезности «-1» за 7.32 на льду. Отметим, что ворота «Чикаго» защищал Марк-Андре Флёри, отразивший 36 бросков из 40.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2021, вторник. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 6
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Джонсон (Тэйвз, Кейн) – 04:22' (5x4)   0:2 Маккейб (Тэйвз, Джонс) – 06:19' (5x5)   0:3 Kurashev (Hagel, Кубалик) – 09:40' (5x5)   1:3 Райан (Raymond, Ледди) – 24:08' (5x4)   1:4 Entwistle (Hagel, де Хаан) – 26:49' (5x5)   2:4 Seider (Задина, Фаббри) – 30:33' (5x4)   3:4 Фаббри (Гронек, Seider) – 32:58' (5x4)   4:4 Raymond (Ларкин, Райан) – 43:06' (5x4)   4:5 Entwistle (Hagel) – 50:20' (5x5)   4:6 Дебринкэт (Тэйвз, Кейн) – 59:47' (en)
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