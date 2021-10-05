«Эдмонтону» удалось отыграться с 0:3 и победить «Калгари» в предсезонном матче
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся предсезонный матч между клубами НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз». В результативной игре победу одержали хозяева – 4:3.
К середине матча гости вели в счёте с внушительным перевесом в три шайбы – отличились Мэттью Ткачук, Джонни Годро и Элиас Линдхольм. Однако хоккеистам «Эдмонтона» за оставшееся время удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд, удержав преимущество в одну шайбу до конца игры. За «Ойлерз» забрасывали Брендан Перлини, Ессе Пульюярви, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.
26-летний российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 48 секунд и не отметился результативными действиями, продемонстрировав показатель полезности «0».
НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2021, вторник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ткачук (Линдхольм) – 11:19' (5x5) 0:2 Годро (Ткачук) – 18:45' (5x5) 0:3 Линдхольм (Ткачук, Манджапане) – 28:57' (5x5) 1:3 Перлини (Туррис, Бушар) – 31:53' (5x5) 2:3 Пульюярви (Драйзайтль, Кит) – 33:05' (5x5) 3:3 Макдэвид (Пульюярви, Нурс) – 48:44' (5x4) 4:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 49:39' (5x4)
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