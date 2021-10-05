«Эдмонтону» удалось отыграться с 0:3 и победить «Калгари» в предсезонном матче

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся предсезонный матч между клубами НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз». В результативной игре победу одержали хозяева – 4:3.

К середине матча гости вели в счёте с внушительным перевесом в три шайбы – отличились Мэттью Ткачук, Джонни Годро и Элиас Линдхольм. Однако хоккеистам «Эдмонтона» за оставшееся время удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд, удержав преимущество в одну шайбу до конца игры. За «Ойлерз» забрасывали Брендан Перлини, Ессе Пульюярви, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

26-летний российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 48 секунд и не отметился результативными действиями, продемонстрировав показатель полезности «0».