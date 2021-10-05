Марк-Андре Флёри отметился впечатляющим спасением за «Чикаго» в игре с «Детройтом»
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Этой ночью в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся предсезонный матч НХЛ между «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс», который завершился победой гостей со счётом 6:4.
Одним из ярчайших эпизодов матча стало спасение 36-летнего канадского голкипера «Чикаго» Марка-Андре Флёри за несколько минут до окончания матча. Сначала ему пришлось отразить бросок от синей линии от защитника Ника Ледди, а затем продемонстрировать чудеса реакции и игры ловушкой после добивания от Робби Фаббри.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.
Всего в этой игре на счету Флёри 36 спасений после 40 бросков. У его визави из «Детройта» Томаса Грайсса 28 отражённых бросков из 33.
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