Хедман, Зибанеджад и Ландеског первыми получили вызов в сборную Швеции на ОИ-2022

Тренерский штаб хоккейной сборной Швеции объявил первых трёх хоккеистов, попавших в заявку на Олимпийские игры – 2022, которые пройдут зимой в Пекине (Китай). Об этом информирует Aftonbladet.

Этими хоккеистами стали 30-летний защитник Виктор Хедман, ставший двукратным обладателем Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а также нападающие «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Колорадо Эвеланш» Мика Зибанеджад и Габриэль Ландеског.

«Хедман в последние два сезона становился обладателем Кубка Стэнли, снова и снова доказывая, что он по праву считается лидером. Ландеског является капитаном «Колорадо», одной из лучших команд НХЛ, он может управлять командой как на льду, так и вне его. Зибанеджад демонстрирует стремительное развитие и на сегодняшний день является одним из лучших нападающих в лиге, он может использоваться в любой роли и готов помочь команде при взятии ворот соперников», — объяснил выбор наставник сборной Швеции Юхан Гарпенлёв.

Напомним, накануне имена первых трёх игроков, вызванных на ОИ-2022, объявила и сборная Канады. Ими стали Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Конор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Алекс Пьетранджело («Вегас Голден Найтс»).