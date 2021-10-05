Фёдоров прокомментировал итоги встречи с «Куньлунем» и отсутствие в составе Сошникова

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:1).



«Благодарю команду за игру и за победу. Есть вещи, которые нужно улучшать и улучшать сегодня, а не завтра. Они нам помогут в течение всего сезона, они фундаментальные и мы их все знаем. Я рад, что в каких-то моментах мы это показали и сами себе доказали, что они реально облегчают нам жизнь.



Это игра с шайбой во всех трёх зонах. И игра без шайбы. В этих зонах. Я считаю, что сама площадка диктует определённые условия, которые ещё существовали достаточно давно, когда играли на меньших площадках, чем олимпийский размер. И эти условия пока не изменились и, наверное, не изменятся в ближайшие несколько десятилетий. И наши парни об этом знают, поэтому те фундаментальные вещи, о которых я говорю, необходимы при игре на этих площадках.



Во втором периоде выпал Данил Юртайкин? Пока ясно одно – он получил травму. Её глубина и характер мне пока неизвестны. Я жду заключения врачей, думаю, завтра мы сможем сказать что-то более конкретное.



Хорошо смотрелось сочетание Соркин-Попов-Окулов? Теоретически я с вами согласен. Они могут и в следующем матче появиться в таком сочетании. Но в данный момент очень сложно об этом сказать, потому что мы выходили в совершенно других сочетаниях. Это была не вынужденная мера, а перестановка, чтобы посмотреть и другие связи тоже. Остальные моменты я не хотел бы выносить в СМИ.



Дважды выпустил в большинстве Владислава Коткова, хотя раньше он не играл пять на четыре? Мы присматриваемся к Владиславу и видим определённый прогресс. Просматриваем разные сочетания и связки, ищем определённую химию. Думаю, он будет прогрессировать. Сегодня нам нужен был габаритный нападающий перед воротами.



Отсутствие Сошникова в составе? Есть определённые рабочие моменты, Никита готовится к следующему матчу. Повторюсь, что мы ищем разные сочетания. Это было тренерское решение, чтобы дать ему отдохнуть и подготовить его к следующему матчу. Он здоров.



Как самочувствие у Богдана Киселевича? Хорошо. Готовится. У него определённый прогресс. Но пройдёт несколько дней, прежде чем мы увидим его в общей группе на тренировке.



Алексей Трощинский с нами до конца на лавке или идёт поиск тренера по игре в обороне? Пока без комментариев. Алексей Борисович продолжает работу. Большего к этому мне добавить нечего», — цитирует Фёдорова пресс-служба клуба.