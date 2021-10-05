Мышкин: не совсем понятно, как ЦСКА упустил Юханссона

Бывший голкипер сборной СССР Владимир Мышкин прокомментировал игру вратарей различных клубов КХЛ в нынешнем сезоне.



«Старт российских вратарей в регулярном чемпионате? Общей оценки не дашь, кто-то из наших голкиперов порадовал, кто-то, наоборот, огорчил.



Чеха Грубеца из «Авангарда» назвал бы самым ценным игроком последнего плей-офф. Тем не менее однозначного мнения по нему не сложилось — весной был безупречный отрезок, но осенью Грубеца не узнать, чередует средние игры и слабые.



В ЦСКА ситуация с вратарями тоже неоднозначная. Своё мнение по Рейдеборну высказывал ещё в те годы, когда он играл в Казани — легионер изначально должен быть сильнее российского голкипера, а в «Ак Барсе» мы этого не видели, Билялов смотрелся надёжнее. Тем не менее ЦСКА всё-таки взял Рейдеборна — и пока Федотов его переигрывает. Выводы делайте сами.



Юханссон подтвердил свой уровень в ЦСКА, подтверждает его и в СКА — тремя матчами на ноль. Не совсем понятно, как армейцы Москвы его упустили. А в Питере очень плотная вратарская линия — там и Самонов, и молодой Аскаров. Самонов, к сожалению, пока ничем не напоминает себя прошлогоднего, который стал одним из открытий чемпионата мира. Но время подтянуться ещё есть.



Что скажу о лидерах этого сезона — «Динамо», «Магнитке» и «Салавате Юлаеве»? Бочаров играет увереннее, чем в прошлом сезоне — как и всё «Динамо». В «Магнитке» на первые роли вышел финн Олкинуора, но надеюсь, что Кошечкин ещё не сказал последнего слова. В Уфе есть баланс в линии — Метсолу всегда подстрахует Шарыченков, психология которого позволяет быть и первым в команде, и вторым, как в прошлом сезоне в ЦСКА. Это ценное качество.



Много обсуждений вратарской ситуации в «Автомобилисте». После ухода Коваржа казалось, что эта линия провиснет. Но, на мой взгляд, нужно отметить тренера «Автомобилиста» Питерса, который сразу сказал, что видит, кем заменить Коваржа. 21-летний Галкин начинает оправдывать доверие канадского тренера. Молодой вратарь в матче с «Авангардом» переиграл Грубеца, у Галкина уже восемь матчей в этом чемпионате КХЛ и очень приличные 93 процента отражённых бросков.



Если так пойдёт и дальше, то получим нового и интересного вратаря. А Питерсу — «плюс» за доверие молодому российскому голкиперу, это хороший пример для многих коллег», — цитирует Мышкина Russia-Hockey.