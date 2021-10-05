Илья Воробьёв сдал два отрицательных ПЦР-теста перед матчем со «Спартаком»
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал состояние своего здоровья.
«Я сдал два отрицательных ПЦР-теста. Ни запаха, ни вкуса, как было где-то написано, я не терял», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, ранее сообщалось, что тренер сдал положительный ПЦР-тест, из-за которого пропустил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (4:2). Воробьёв позже сдал второй тест, показавший отрицательный результат.
Следующий матч «Металлург» проведёт сегодня, 5 октября, в гостях с московским «Спартаком». Начало — в 19:30 мск. В настоящий момент «Магнитка» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 24 балла в 13 играх.
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