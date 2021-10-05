Главный тренер «Филадельфии» высказался об обвинениях со стороны голкипера «Вегаса» Ленера

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо прокомментировал слова голкипера «Вегас Голден Найтс» Робина Ленера про то, что наставник использовал во время работы психоактивные снотворные вещества для восстановления игроков.



«Я считаю себя опытным. Динозавром? Когда ты имеешь за плечами большой опыт, то о тебе, возможно, можно сказать, что ты динозавр. Я тренирую уже не мало лет, и я жёсткий, требовательный наставник, но забочусь о своих игроках. На протяжении всего этого времени, вероятно, были парни, которым я нравился, а некоторые относились ко мне хуже, но я всегда делал всё с наилучшими намерениями и с уважением», — приводит слова Виньо Sportsnet.



Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что руководство лиги проведёт встречу с Ленером по поводу его слов.

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