Коробов: после матча с «Ак Барсом» попрошу заказать в раздевалку не пиццу, а эчпочмаки

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов рассказал об ожиданиях от матча с «Ак Барсом».
«Это будет очередная календарная игра с сильным соперником, проверим свои силы. «Ак Барс» сам по себе один из топ-клубов. Плюс они набрали приличный ход. Это будет интересный матч.
В предыдущий раз казанцы проигрывали именно в Минске? Для нас это будет дополнительная мотивация.
Матч с «Сочи» получился победным и результативным. После таких легче восстанавливаться? Согласен. После матчей всегда лежишь и прокручиваешь в голове моменты игры. После побед – другие эмоции, они помогают нагрузку легче переносить.
Казань и Уфа ассоциируется с традиционным десертом чак-чак? Я сладкое почти не ем. А вот эчпочмаки – очень вкусно. Попрошу наш персонал, чтобы после матча в раздевалку заказали не пиццу, а «треугольники». С бараниной, говядиной, картошкой. Это и лучше пиццы, и вкуснее. В Казани есть ресторан, который готовит по старинному рецепту. В Казани после каждого дерби их заказывали», – цитирует Коробова пресс-служба клуба.
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