Занатта — о положении «Куньлуня»: это наш уровень, учитывая тот состав, который есть

Главный тренер «Куньлуня» Айван Занатта прокомментировал итоги встречи с ЦСКА (1:4), а также положение клуба в лиге.



«Хороший первый период, в целом была хорошая игра. Мы старались. Но в ключевые моменты нас подвели удаления. ЦСКА обычно не прощает таких ошибок. И даже если удаётся не пропустить, у тебя остаётся меньше сил, чтобы идти в атаку. К сожалению, больше одного гола мы забить не смогли. Но по части старания всё было на уровне.



В третьем периоде команда устала? Это сочетание обоих факторов. Мы действительно устаём, играем в основном в три пятёрки — таков наш состав на данный момент. Особенно когда матчи через день игроки к концу матчей устают. Надо отдать должное ЦСКА: команда наращивала темп и интенсивность игры. Это у ЦСКА здорово получается.



Удивило отсутствие Итана Верека в составе? У него сейчас непростой период. Возможно, это связано с тем, что он во время предсезонки получил травму и довольно долго не играл. Поэтому не успел набрать кондиции во время сезона. Без сомнения, он вскоре появится снова в составе.



Безусловно, предыдущий матч с «Витязем» был для нас очень важен, радовались хорошей победе, которую сумели одержать. Естественно, что эмоциональный уровень, наверное, снизился, но не настолько, что игроки не хотели побеждать. Потому что я видел в раздевалке, в перерыве между вторым и третьим периодом, что игроки были настроены, хотели переломить ситуацию.



Насколько удовлетворён тем, как складываются дела? Думаю, что у нас могло бы быть на пару очков больше. Были игры, которые мы провели хорошо, может быть, не заслужили поражения или поражения в основное время. Но в целом это наш уровень, учитывая тот состав, который у нас есть, и ту короткую предсезонку, которую мы провели», — цитирует Занатту официальный сайт ЦСКА.