Рашевский: на статистике не зацикливаюсь, просто тянусь за старшими ребятами в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал о своей игре в нынешнем сезоне КХЛ, а также о том, почему не оказался в молодёжной системе СКА.



«Я на статистике особо не зацикливаюсь, просто тянусь за более старшими ребятами. Пусть я гораздо моложе, но ведь по некоторым кондициям не проигрываю, так почему же не могу очки набирать и помогать команде? Возраст тут вообще ничего не решает. Посмотрите, как играют молодые ребята и в нашем клубе, и в других. Многие себя хорошо показывают на высшем уровне. Ведь не каждому такой шанс в принципе даётся. Но если уж ты его получил, надо использовать.



Какой гол особенно запомнился в сентябре? Когда играли с «Адмиралом», Роб Клинкхаммер мне хороший пас отдал. Я вышел один на один с вратарём, и тут у меня шайба чуть было с крюка не соскочила! Еле-еле успел её в самый последний момент обработать, а получилось, что ещё и вратаря обвёл. В общем, сам не понял, как забил. Можно сказать, курьёзный гол.



Был момент или конкретный матч, после которого осознал, что забивать в КХЛ можно также часто, как в молодёжной лиге? Это психология. Когда начинаешь набирать очки, и игра идёт, то сразу уверенность появляется. Наверное, и в НХЛ можно также очки набирать. А вот когда в прошлом сезоне у меня была всего одна передача за 12 матчей, в голове совсем другие мысли были. Казалось, что это вообще какой-то недостижимый уровень. Важно в любой ситуации руки не опускать.



Ключевой момент — доверие тренера. И дело не только в том, что игрового времени больше стало. У меня в этом сезоне другие задачи на площадке, которые больше подходят под мой стиль игры, другой тренировочный план. Это очень мощный стимул.



Как вышло, что в Санкт-Петербурге миновал систему СКА и оказался в «Динамо»? На самом деле в СКА местных игроков мало. Мне ребята говорили, что с питерской пропиской там сейчас вообще никого нет. А в «Динамо» у нас в Санкт-Петербурге очень хорошая школа была, сейчас вообще — академия», — приводит слова Рашевского пресс-служба клуба.



В нынешнем сезоне Рашевский принял участие в 13 играх за «Динамо», набрав 13 (8+5) баллов при показателе полезности "+10".