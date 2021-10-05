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Форвард «Металлурга» Акользин оштрафован за симуляцию в игре с московским «Динамо»

Форвард «Металлурга» Акользин оштрафован за симуляцию в игре с московским «Динамо»
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Нападающий «Металлурга» Павел Акользин оштрафован за симуляцию в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (4:2).

Как сообщает офиицальный сайт лиги, Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» Москва – «Металлург». На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего магнитогорского клуба Павла Акользина наказание по п.4.5. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка после 13 встреч. Сегодня, 5 октября, подопечные Ильи Воробьёва сыграют в гостях со «Спартаком». Начало — в 19:30 мск.

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