Форвард «Металлурга» Акользин оштрафован за симуляцию в игре с московским «Динамо»

Нападающий «Металлурга» Павел Акользин оштрафован за симуляцию в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (4:2).



Как сообщает офиицальный сайт лиги, Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» Москва – «Металлург». На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего магнитогорского клуба Павла Акользина наказание по п.4.5. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу.

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Напомним, «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка после 13 встреч. Сегодня, 5 октября, подопечные Ильи Воробьёва сыграют в гостях со «Спартаком». Начало — в 19:30 мск.