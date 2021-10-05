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Жена Зибанеджада — о включении мужа в состав сборной Швеции на ОИ-2022: двойной джекпот

Жена Зибанеджада — о включении мужа в состав сборной Швеции на ОИ-2022: двойной джекпот
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Шведская корреспондентка канала Discovery Ирма Хелин, являющаяся женой нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Мики Зибанеджада, прокомментировала включение мужа в состав сборной Швеции на Олимпийские игры 2022 года.

«Опубликованы имена первых трёх хоккеистов, которые сыграют на Олимпийских играх. Я знаю, как ты мечтал об этом. Я так сильно горжусь тобой, детка. Самые большие поздравления тебе, а также лучшему каналу в мире Discovery, которому принадлежат права на показ соревнования. Это двойной джекпот», — написала супруга хоккеиста в «Твиттере».

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв объявил имена трёх хоккеистов, включённых в состав национальной команды. Помимо Зибанеджада, получили вызов Виктор Хедман («Тампа») и Габриэль Ландеског («Колорадо»).

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