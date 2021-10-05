Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв будет работать на лавке в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв получил разрешение на нахождение на лавке во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком».



Ранее «Чемпионат» сообщал, что наставник сдал два отрицательных ПЦР-теста перед встречей с красно-белыми.



Напомним, ранее Воробьёв сдал положительный ПЦР-тест, из-за которого пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:2). Позже тренер сдал два теста, показавшие отрицательный результат.



Матч «Металлурга» со «Спартаком» пройдёт сегодня, 5 октября, в Москве. Стартовое вбрасывание — в 19:30 мск. В настоящий момент «Магнитка» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 24 балла в 13 встречах.