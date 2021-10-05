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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв будет работать на лавке в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв будет работать на лавке в матче со «Спартаком»
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв получил разрешение на нахождение на лавке во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что наставник сдал два отрицательных ПЦР-теста перед встречей с красно-белыми.

Напомним, ранее Воробьёв сдал положительный ПЦР-тест, из-за которого пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:2). Позже тренер сдал два теста, показавшие отрицательный результат.

Матч «Металлурга» со «Спартаком» пройдёт сегодня, 5 октября, в Москве. Стартовое вбрасывание — в 19:30 мск. В настоящий момент «Магнитка» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 24 балла в 13 встречах.

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