«Ждём Ревизорро всея КХЛ Зубарева». Маскот «Сочи» убрался в раздевалке перед матчем с «СЮ»

«Сочи» опубликовал предматчевое видео ко встрече с «Салаватом Юлаевым».
В ролике маскот клуба Лео вытер пыль и помыл полы в раздевалке, а также проверил, работает ли душ.
«Матч с «Салаватом Юлаевым» Лео ждал особенно — приезжает не только его любимчик Сергей Шмелёв, но и Ревизорро всея КХЛ Андрей Зубарев», — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, 23 сентября после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:2) защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев записал видео, рассказав о том, что остался недоволен условиями душевой в гостевой раздевалке в «Ледовом дворце».
Напомним, встреча между «Сочи» и «Салаватом» состоится сегодня, 5 октября. Начало — в 19:30 по московскому времени.
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