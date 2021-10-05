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Хенкель: у «Ак Барса» тяжёлое расписание, но победы дают эмоции. Всегда выходим побеждать

Хенкель: у «Ак Барса» тяжёлое расписание, но победы дают эмоции. Всегда выходим побеждать
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Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель поделился ожиданиями от встречи с минским «Динамо».

«В прошлом матче с минчанами было какое-то неудачное стечение обстоятельств? Стечение было, но я бы не сказал, что Минску повезло. Это было наше закономерное поражение, так как мы были недостаточно хороши и быстры. Ситуацию подправили, сегодня будет совсем другой матч. «Динамо» — очень быстрая команда, где много хороших легионеров. Ребята раскрепощённые, играющие. Нужно хорошо играть в обороне, реализовывать свои моменты — и тогда победа будет за нами.

Где брать эмоции, когда в соперниках «Йокерит», ЦСКА, «Салават», «Динамо», а затем «Магнитка»? Всего месяц сезона прошёл. Конечно, тяжёлое расписание, но ничего страшного. Победы дают эмоции, выходим выигрывать в каждом матче.

Каждый матч с «Динамо» — по-прежнему особенный? Наверное, только в первом сезоне встречи с Минском были самыми запоминающимися, по свежей памяти. Не могу сказать, что сейчас матч рядовой, всегда хочется обыграть бывшую команду. Такая принципиальность сидит в голове, поэтому хочется победить», — цитирует Хенкеля официальный сайт казанцев.

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