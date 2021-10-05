Голкипер «Коламбуса»: сезон в «Салавате» помог мне в созревании. Я рос как профессионал

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов высказался о выступлении в «Салавате Юлаеве» в сезоне-2020/2021.



«Что мне дал год аренды в «Салавате Юлаеве»? Это был большой шаг вперёд. Раньше я выступал в чемпионате Финляндии. Теперь поднялся на ступеньку выше. КХЛ — это очень высокий уровень, вторая лига в мире. Очень много хороших игроков. Поэтому в этом плане мне тот сезон помог в созревании. Я рос как профессионал.



Трудно ли конкурировать с Юхой Метсолой? У нас сразу более-менее были обозначены роли. Всё равно Юха — основной вратарь. И моя задача заключалась в том, чтобы тоже помогать команде выигрывать, набирать очки в те моменты, когда меня выпускали на лёд. Мне трудно сказать, как я справился. Для этого есть другие компетентные люди. Пусть они меня оценивают», — приводит слова Тарасова «Матч ТВ».