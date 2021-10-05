Игроки «Сибири» купили 40 кг бездомным животным после поражения 0:3 в матче с «Торпедо»

Хоккеисты «Сибири» купили 40 килограммов корма для приюта для животных, сообщается на официальной странице команды в «Инстаграме».
«4 октября «Сибирь» играла матч с «Торпедо» в честь Всемирного дня защиты животных. За каждый забитый гол в ворота соперника партнёр матча — сеть зоотоваров — обещал выделить фонду помощи бездомным животным «Варежка» по 10 килограммов корма.
Матч, к сожалению, завершился «сухим» поражением «Сибири» 0:3.
Наши хоккеисты решили поддержать фонд сами, закупив корм для животных. Для победы над «Торпедо» не хватило четырёх заброшенных шайб. Умножаем на 10 — получаем 40 килограммов корма», — говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 4 октября, нижегородское «Торпедо» одержало победу над «Сибирью» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».
- 5 октября 2021
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