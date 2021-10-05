Патрик Кейн — о рекорде Гретцки: я верю в Овечкина. Его убойный бросок никуда не делся

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился мнением о шансах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.



«Многие из нас думали, что рекорд Гретцки никогда не падёт, но для хоккея было бы здорово, чтобы это произошло. И я верю в Овечкина. Его убойный бросок из левого круга вбрасывания в большинстве никуда не делся – и не сказать, что защитники научились с ним легко справляться», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, на данный момент 36-летний россиянин забросил 730 шайб, на счету Гретцки — 894 гола.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, одним из которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз». Она пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».