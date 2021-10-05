Флёри — о рекорде Гретцки: не знаю, хочу ли, чтобы Ови обошёл его. Он много забил мне

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри высказался о шансах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.



«Я вот не знаю, хочу ли я, чтобы Ови побил рекорд Гретцки. Уж слишком много голов он забил именно мне. Откуда бы ему ни шёл пас, бросок идёт верхом и огромной силы. И когда он производится в касание, у вратарей мало шансов среагировать», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, на данный момент 36-летний россиянин забросил 730 шайб. На счету Гретцки 894 гола.



Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, одним из которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз». Она пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».