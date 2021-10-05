«Ак Барс» пропустил в большинстве после кошмарного паса Игоря Бобкова на соперника

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» встречается с минским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Счёт к середине третьего периода — 3:3.

На 42-й минуте матча при счёте 3:2 в пользу казанцев минчане остались в меньшинстве за нарушение численного состава. Через минуту после этого динамовцам удалось выбросить шайбу в зону «Ак Барса». Голкипер Игорь Бобков принял шайбу и уехал с ней за ворота. Оттуда он попытался отдать передачу на партнёра, но её перехватил нападающий белорусской команды Илья Усов. Форвард первым касанием завладел шайбой, а вторым, развернувшись, послал её в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».