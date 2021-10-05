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Минское «Динамо» прервало победную серию «Ак Барса», обыграв казанцев в овертайме

Минское «Динамо» прервало победную серию «Ак Барса», обыграв казанцев в овертайме
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2021, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Теденбю (Кемпе, Альмквист) – 13:44' (4x4)   1:1 Коваленко (Галимов) – 19:04' (5x5)   2:1 Сафонов (Юдин) – 23:19' (5x5)   2:2 Воронин (Шинкевич) – 32:36' (5x5)   3:2 Дыняк (Сафонов) – 34:06' (5x5)   3:3 Усов – 42:54' (4x5)   3:4 Теденбю (Бенгтссон) – 60:15' (3x3)

На 14-й минуте Маттиас Теденбю вывел минчан вперёд. На 20-й минуте Николай Коваленко сравнял счёт. На 24-й минуте Илья Сафонов с передачи Дмитрия Юдина вывел казанцев вперёд. На 33-й минуте Кирилл Воронин восстановил равенство в матче. Через полторы минуты Никита Дыняк с передачи Ильи Сафонова забросил третью шайбу в ворота минчан. Однако на старте третьего периода Илья Усов сравнял счёт в меньшинстве после грубейшей ошибки Игоря Бобкова. Победную шайбу в овертайме забросил Маттиас Теденбю.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в Нижнекамске сыграет с местным «Нефтехимиком». «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург». Обе встречи пройдут 7 октября.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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