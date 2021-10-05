Минское «Динамо» прервало победную серию «Ак Барса», обыграв казанцев в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

На 14-й минуте Маттиас Теденбю вывел минчан вперёд. На 20-й минуте Николай Коваленко сравнял счёт. На 24-й минуте Илья Сафонов с передачи Дмитрия Юдина вывел казанцев вперёд. На 33-й минуте Кирилл Воронин восстановил равенство в матче. Через полторы минуты Никита Дыняк с передачи Ильи Сафонова забросил третью шайбу в ворота минчан. Однако на старте третьего периода Илья Усов сравнял счёт в меньшинстве после грубейшей ошибки Игоря Бобкова. Победную шайбу в овертайме забросил Маттиас Теденбю.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в Нижнекамске сыграет с местным «Нефтехимиком». «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург». Обе встречи пройдут 7 октября.