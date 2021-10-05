СКА одержал третью победу подряд, всухую обыграв «Локомотив»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербург и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На последней минуте второго периода после броска Степана Фальковского голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале не прижал шайбу, а Марат Хуснутдинов, заметив это первым, подобрал её и уже из-за ворот добил рикошетом от вратаря. Ларс Юханссон оформил шат-аут, отразив 21 бросок.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 8 октября в Нур-Султане сыграет с местным «Барысом». «Локомотив» 7 октября встретится в Череповце с «Северсталью».