СКА одержал третью победу подряд, всухую обыграв «Локомотив»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербург и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2021, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Хуснутдинов (Фальковский) – 39:35' (5x5)
На последней минуте второго периода после броска Степана Фальковского голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале не прижал шайбу, а Марат Хуснутдинов, заметив это первым, подобрал её и уже из-за ворот добил рикошетом от вратаря. Ларс Юханссон оформил шат-аут, отразив 21 бросок.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 8 октября в Нур-Султане сыграет с местным «Барысом». «Локомотив» 7 октября встретится в Череповце с «Северсталью».
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