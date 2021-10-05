Никитин — о поражении «Локомотива»: у СКА не такие смешные игроки, чтобы их не замечали

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение с минимальным счётом в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:1).

«Тактика на матч? Надо играть в атаке, обыгрывать всех. Мне кажется, у СКА не такие смешные игроки, чтобы их не замечали. СКА хорошо оборонялся, дисциплинированно играл, тяжело было. В третьем периоде момента три создали хороших. Не знаю, что говорить насчёт тактики.

Идёт ежедневная работа. В ЦСКА её много было, здесь то же самое. Каждодневный труд со стороны тренерского штаба, ребят. Что касается видения хоккея – результат на табло. Нужно научиться выигрывать большие игры. Это первое, что нужно сделать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.