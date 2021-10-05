Никитин — о поражении «Локомотива»: у СКА не такие смешные игроки, чтобы их не замечали
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение с минимальным счётом в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:1).
«Тактика на матч? Надо играть в атаке, обыгрывать всех. Мне кажется, у СКА не такие смешные игроки, чтобы их не замечали. СКА хорошо оборонялся, дисциплинированно играл, тяжело было. В третьем периоде момента три создали хороших. Не знаю, что говорить насчёт тактики.
Идёт ежедневная работа. В ЦСКА её много было, здесь то же самое. Каждодневный труд со стороны тренерского штаба, ребят. Что касается видения хоккея – результат на табло. Нужно научиться выигрывать большие игры. Это первое, что нужно сделать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Новость по темеСКА одержал третью победу подряд, всухую обыграв «Локомотив»
Комментарии
- 5 октября 2021
-
22:39
-
22:32
-
22:30
-
22:26
-
22:24
-
22:22
-
22:20
-
21:57
-
21:48
-
21:41
-
21:32
-
21:26
-
21:00
-
20:49
-
20:22
-
19:56
-
19:36
-
19:07
-
18:55
-
18:28
-
18:11
-
17:59
-
17:40
-
16:58
-
16:30
-
16:20
-
15:41
-
15:25
-
15:06
-
14:54
-
14:28
-
14:04
-
14:00
-
13:48
-
13:32
Партнерский контент