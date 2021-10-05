Вудкрофт — о матче с «Ак Барсом»: вратарь «Динамо» Мн сделал всё, чтобы команда победила

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:3 ОТ).



«Мы знаем, что «Ак Барс» — это очень классная команда, которая очень много работает, даёт много силовой борьбы, создаёт много моментов у ворот соперника, много блокирует бросков. Это команда, которая проверяет тебя на прочность. Мы сказали парням, что будет очень много силовой борьбы, будет много игры перед воротами. Хорошо отборолись сегодня, всё получилось так, как мы хотели.



Провели хороший первый период, единственное, что шайба, забитая в конце, придала сопернику импульс. Во втором периоде мы смотрелись не так хорошо, что-то у нас не получалось. «Ак Барс» забил, так что дали сопернику возможность вернуться в игру. В перерыве поговорили о том, что нужно сделать для исправления ситуации. Нам это удалось. Хороший гол получился, после чего начали играть лучше. Наш вратарь провёл отличный матч, сделал всё для того, чтобы мы одержали победу.



Команда нанесла только 15 бросков в створ ворот казанцев? «Ак Барс» блокирует, перекрывает очень много бросков, игроки команды часто ложатся под шайбы. Наши игроки иногда слишком часто ищут лучшую позицию, пытаются красиво сыграть. Я много говорю, что нужно играть проще, больше наносить бросков. В прошлом матче у нас это получалось. Если мы будем ещё больше бросать, то получим четыре-пять дополнительных моментов. Мы рады тому, что сегодня забрали два очка в Казани», — цитирует Вудкрофта официальный сайт казанцев.