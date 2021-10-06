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Гол Сергачёва не спас «Тампу» от поражения в матче с «Флоридой»

Гол Сергачёва не спас «Тампу» от поражения в матче с «Флоридой»
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Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Оуэн Типпетт и ещё один гол забил Фрэнк Ватрано. За «Тампу» забивали Пьер-Эдуар Белльмар и российский защитник Михаил Сергачёв. Голкипер Андрей Василевский пропустил три гола..

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2021, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ватрано (Marchment, Экблад) – 05:30' (5x5)   1:1 Белльмар (Maroon) – 36:40' (5x5)   1:2 Tippett – 42:23' (5x5)   1:3 Tippett (Юбердо, Беннетт) – 49:12' (5x5)   2:3 Сергачёв (Raddysh) – 58:45' (6x4)
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