Гол Сергачёва не спас «Тампу» от поражения в матче с «Флоридой»

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Оуэн Типпетт и ещё один гол забил Фрэнк Ватрано. За «Тампу» забивали Пьер-Эдуар Белльмар и российский защитник Михаил Сергачёв. Голкипер Андрей Василевский пропустил три гола..

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».