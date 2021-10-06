Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Сент-Луис»

В предсезонном матче «Даллас Старз» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джоэль Хэнли, Люк Гленденинг и Джейми Бенн. Российский форвард Алексндр Радулов за 15.37 на площадке сделал результативную передачу, совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Другой российский нападающий Денис Гурьянов за 13.39 на льду результативных действий не совершил, его показатель полезности составил «-1».
За «Сент-Луис» единственный гол забил Нико Миккола. Российский форвард Клим Костин за 8.59 отметился результативной передачей и заработал показатель полезности «+1». Владимир Тарасенко за 18.54 дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-2». Павел Бучневич за 16.26 бросил по воротам четыре раза и также заработал показатель полезности «-2».
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