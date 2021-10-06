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Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Сент-Луис»

Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Сент-Луис»
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В предсезонном матче «Даллас Старз» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джоэль Хэнли, Люк Гленденинг и Джейми Бенн. Российский форвард Алексндр Радулов за 15.37 на площадке сделал результативную передачу, совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Другой российский нападающий Денис Гурьянов за 13.39 на льду результативных действий не совершил, его показатель полезности составил «-1».

За «Сент-Луис» единственный гол забил Нико Миккола. Российский форвард Клим Костин за 8.59 отметился результативной передачей и заработал показатель полезности «+1». Владимир Тарасенко за 18.54 дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-2». Павел Бучневич за 16.26 бросил по воротам четыре раза и также заработал показатель полезности «-2».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2021, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Хэнли (Сегин, Radulov) – 30:03' (5x5)   1:1 Mikkola (Joshua, Kostin) – 31:16' (5x5)   2:1 Гленденинг (Kiviranta) – 46:21' (5x5)   3:1 Бенн (Секера, Хэнли) – 58:17' (en)
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