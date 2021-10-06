Сергачёв подрался с форвардом «Флориды» во время предсезонного матча

Сегодня, 6 октября, в рамках предсезонного матча НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв подрался с форвардом «Пантерз» Сэмом Беннетом.

Видео драки можно посмотреть здесь.

В составе победителей дубль оформил Оуэн Типпетт и ещё один гол забил Фрэнк Ватрано. За «Тампу» забивали Пьер-Эдуар Белльмар и российский защитник Михаил Сергачёв. Голкипер Андрей Василевский пропустил три гола.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».