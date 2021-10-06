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Главный тренер сборной России Жамнов ответил на вопрос об участии Панарина в ОИ-2022

Главный тренер сборной России Жамнов ответил на вопрос об участии Панарина в ОИ-2022
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о том, попадёт ли форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в расширенный список сборной на Олимпиаду-2022.

«У нас задача до 15 октября назвать кандидатов, расширенный список.

Увидим ли мы там Панарина? Конечно. Вы увидите там не только Панарина, но и многих других ребят. Я не думаю, что Тёма откажется от Олимпийских игр. Политика политикой, но политика вне спорта – это две разные вещи. Поэтому, если человек хочет приехать и защищать честь страны, почему бы и нет?» – сказал Жамнов в интервью телеграм-каналу NHL.

Панарин в прошедшем сезоне НХЛ сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу. Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

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