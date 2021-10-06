Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маккиннон: у «Колорадо» состав не хуже, чем в прошлом году. У нас есть всё для победы

Маккиннон: у «Колорадо» состав не хуже, чем в прошлом году. У нас есть всё для победы
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон рассказал об ожиданиях от нового сезона НХЛ.

«Мы не хуже, чем в прошлом году, а то и лучше. Мы очень хотим победить. Нам не нужно многое менять, в нашей ситуации надо чуть подкорректировать кое-какие моменты. Во всяком случае, думаю, этого будет достаточно. На мой взгляд, у нас есть всё для победы. Если посмотреть на чемпионов прошлых лет, то по составу мы очень похожи на них. У нас очень хорошая команда. Надо только победить», — цитирует Маккиннона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в прошлом году Маккиннон вышел на четвёртое место по количеству очков в Кубке Стэнли. Всего в 50 проведённых матчах в Кубке канадский нападающий набрал 69 (28+41) очков и стал лучшим в этом показателе среди действующих игроков.

За всю историю больше лишь у четырёх игроков: Уэйн Гретцки – 104 очка, Марио Лемье – 101 очко, Яри Курри – 71 очко, Джо Сакик – 70 очков. 69 очков, как и у Маккиннона, имеет Майк Босси.

Новость по теме
Маккиннон набрал 69 очков в 50 играх в Кубке Стэнли. Больше лишь у 4 хоккеистов в истории
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021