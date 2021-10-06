Кожевников: продолжим обмен мнениями с «Авангардом», когда он подготовит игроков в сборную

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о своём отношении к «Авангарду».
«Честно скажу, являюсь болельщиком «Авангарда» — и не балашихинского, а омского, этот регион мне дорог. Когда клуб переедет в славный город Сибири во главе со своим североамериканским тренером, когда будет доверять молодёжи, а не легионерам и «дуболомам», когда наконец-то начнёт готовить игроков для сборной, тогда и продолжим наш обмен мнениями. А пока пауза. Тем более что у «ястребов» три поражения в четырёх последних матчах, надо выбираться из игрового кризиса.
Меня удивило в интервью руководителя только одно: он даже с какой-то гордостью говорит, что в истории с Чинаховым, неожиданно уехавшим за океан, его «кинули» агенты. Такие моменты обычно скрывают, ведь они говорят об уровне менеджмента, а тут всё выставляется напоказ. Вот что беспокоит – и, кстати, в отношении не только «Авангарда», но и сборной России, нашего хоккея в целом.
Знаете, до сих пор не могу принять те события, которые произошли на экспертном совете ФХР. Слишком хорошо помню тот бардак, который происходил в нашем хоккее на стыке веков, когда шла война всех против всех — федерации и лиги, легионеров и местных хоккеистов, агентов и менеджеров. В те годы все были слабыми, никто ни за что не отвечал, все валили друг на друга. Как итог — внутренний хоккей разваливался, всё выкачивалось в НХЛ.
Помните печально знаменитый заголовок с домашнего чемпионата мира — 2000: «Такого ужаса Питер не видел с 1917 года»? Считаю, что в этом олимпийском сезоне есть риск повторения той печальной ситуации», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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