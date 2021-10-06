Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михеев — о прозвище Кобра: не люблю змей, но это всего лишь прозвище, всё нормально

Михеев — о прозвище Кобра: не люблю змей, но это всего лишь прозвище, всё нормально
Комментарии

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал о прозвище Кобра в команде.

«Да, так меня несколько человек в команде называют. У меня была травма кисти, и кисть зафиксировали в согнутом положении.

Не знаю, почему так происходит. Спросите ребят. Я не против. Может быть, стоит звать меня просто Илья.

Отношение к змеям? Не люблю их. Уж извините. Но это всего лишь прозвище, так что всё нормально», – цитирует Михеева официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, это не первое прозвище Михеева в «Торонто». Ранее из-за любви к супам его стали звать Суп-мен и даже пригласили сниматься в рекламе компании, которая выпускает консервированные супы.

В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Михеев провёл 54 матча, забив семь голов и сделав 10 результативных передач при показателе полезности «+5». В плей-офф Кубка Стэнли он провёл семь матчей, не набрав ни одного очка.

Новость по теме
«Торонто» не собирается обменивать Михеева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021