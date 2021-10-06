Михеев — о прозвище Кобра: не люблю змей, но это всего лишь прозвище, всё нормально

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал о прозвище Кобра в команде.
«Да, так меня несколько человек в команде называют. У меня была травма кисти, и кисть зафиксировали в согнутом положении.
Не знаю, почему так происходит. Спросите ребят. Я не против. Может быть, стоит звать меня просто Илья.
Отношение к змеям? Не люблю их. Уж извините. Но это всего лишь прозвище, так что всё нормально», – цитирует Михеева официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, это не первое прозвище Михеева в «Торонто». Ранее из-за любви к супам его стали звать Суп-мен и даже пригласили сниматься в рекламе компании, которая выпускает консервированные супы.
В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Михеев провёл 54 матча, забив семь голов и сделав 10 результативных передач при показателе полезности «+5». В плей-офф Кубка Стэнли он провёл семь матчей, не набрав ни одного очка.
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