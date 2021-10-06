Дрегер: Кессел хочет перейти в конкурентоспособную, если не конкурирующую команду

Инсайдер TSN Даррен Дрегер рассказал, что нападающий «Аризоны Койотс» Фил Кессел – главный кандидат «Аризоны» на обмен в сезоне-2021/2022.



«У Кессела истекает последний год контракта с клубом. Знаю, что генменеджер «Аризоны» Билл Армстронг вместе с «Койотс» определили направление, в котором они движутся, и Кессел не соответствует ему.



Он хочет начать всё сначала, он хочет получить новый контракт где-нибудь в НХЛ. У него есть некоторая защита от торговли, он хочет перейти в конкурентоспособную, если не конкурирующую команду.



У него большой успех, но зарплата составляет всего $ 1 млн», – цитирует Дрегера The Score.



В минувшем сезоне Кессел набрал 43 (20+23) очка в 56 матчах регулярного чемпионата за «Койотс». У 33-летнего американца остался один год по контракту с кэпхитом $ 8 млн. При этом $ 1,2 млн его зарплаты удерживает «Торонто».