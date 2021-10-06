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«Оттава» готовится начать сезон без Брэди Ткачука

«Оттава» готовится начать сезон без Брэди Ткачука
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Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит рассказал о статусе переговоров с форвардом Брэди Ткачуком.

«Мы надеялись, что к этому моменту он уже будет в составе. Сейчас мы находимся на той стадии подготовки, когда у нас осталось только два предсезонных матча, поэтому я должен начать подготовку, считая, что его здесь не будет. Это меняет ситуацию. Очевидно, что он очень важен для нашей команды.

Но это не моя работа. Моя работа – тренировать ребят, которые здесь. Когда он приедет, я буду его тренировать», – цитирует специалиста Sportsnet.

У 21-летнего Ткачука завершился срок действия контракта новичка. За 3 сезона в НХЛ он провёл 198 матчей за «Оттаву», набрав 125 (60+65) очков при полезности «-41».

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