На Матче звёзд МХЛ будет третий тренер, его выберут болельщики

Матч за Кубок Вызова с участием лучших игроков Молодёжной хоккейной лиги состоится 9 января 2022 года в Челябинске и станет частью Недели звёзд хоккея. Болельщики смогут поучаствовать в выборе тренеров Востока и Запада.

1 ноября станут известны имена главных тренеров команд, которые будут выбираться Лигой на основе результатов сезона-2020/2021 в начале текущего регулярного чемпионата. Они смогут выбрать себе по одному ассистенту.

Главным отличием этого Кубка Вызова станет наличие третьих тренеров, которых будут выбирать болельщики. Команды МХЛ специально для этого подготовят презентации своих специалистов и объяснят, почему именно они достойны руководить лучшими силами МХЛ. Всё остальное будет зависеть от голосования, которое пройдёт в ноябре. В декабре будет объявлен список игроков, которые отправятся на Кубок Вызова в Челябинск.

«Кубок Вызова возвращается после годового отсутствия. Болельщики соскучились по противостоянию лучших игроков МХЛ, поэтому мы подготовили для них возможность напрямую повлиять на выбор тренеров для предстоящего матча, что будет впервые. Лига предлагает клубам подготовить презентации своих тренеров, чтобы рассказать о них болельщикам. Обязательно поддерживайте тренеров из ваших городов и до встречи в Челябинске на Неделе звёзд хоккея», – цитирует вице-президента КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александра Гуськова официальный сайт МХЛ.