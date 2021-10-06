«Адмирал» обыграл «Витязь», Вячеслав Ушенин поучаствовал во всех голах хозяев

Сегодня, 6 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимал подольский «Витязь» и одержал победу со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).



За четыре секунды до конца первого периода Рихард Букартс открыл счёт в матче с передач Вячеслава Ушенина и Динара Хамидуллина, на 34-й минуте Вячеслав Ушенин увеличил преимущество хозяев после ассистов Владислава Ушенина и Либора Шулака. На 37-й минуте «Витязь» отыграл одну шайбу усилиями Александра Яремчука – его ассистенты Нико Оямяки и Миро Аалтонен.



На 42-й минуте отличился Либор Шулак с передач Владислава и Вячеслава Ушениных, а за полторы минуты до конца третьего периода Оямяки забросил вторую шайбу подольского клуба после передач Кирилла Лямина и Даниэля Одетта.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».