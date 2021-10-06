Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» обыграл «Витязь», Вячеслав Ушенин поучаствовал во всех голах хозяев

«Адмирал» обыграл «Витязь», Вячеслав Ушенин поучаствовал во всех голах хозяев
Комментарии

Сегодня, 6 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимал подольский «Витязь» и одержал победу со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

За четыре секунды до конца первого периода Рихард Букартс открыл счёт в матче с передач Вячеслава Ушенина и Динара Хамидуллина, на 34-й минуте Вячеслав Ушенин увеличил преимущество хозяев после ассистов Владислава Ушенина и Либора Шулака. На 37-й минуте «Витязь» отыграл одну шайбу усилиями Александра Яремчука – его ассистенты Нико Оямяки и Миро Аалтонен.

На 42-й минуте отличился Либор Шулак с передач Владислава и Вячеслава Ушениных, а за полторы минуты до конца третьего периода Оямяки забросил вторую шайбу подольского клуба после передач Кирилла Лямина и Даниэля Одетта.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2021, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Букартс (Ушенин Вячеслав, Хамидуллин) – 19:56' (5x4)   2:0 Ушенин Вячеслав (Ушенин Владислав, Шулак) – 33:04' (5x4)   2:1 Яремчук (Оямяки, Аалтонен) – 36:09' (5x5)   3:1 Шулак (Ушенин Владислав, Ушенин Вячеслав) – 41:44' (5x5)   3:2 Оямяки (Лямин, Одетт) – 58:52' (6x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021