Разин: мне писали в соцсетях: «Не удивляйтесь, если вашего ребёнка собьёт машина»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о том, почему сделал страницу в «Инстаграме» закрытой.

«Много ли было оскорблений? Это случалось, когда был открытый аккаунт. Были сообщения вроде: «Я знаю, в какую школу ходит ваш ребёнок. Не удивляйтесь, если его собьёт машина». У моего сына был сложный момент, он попал в больницу. Были сообщения: «Твой ублюдок выжил».

За что они так? На моём месте хочет оказаться очень много людей. Конечно, это пишут люди, которые преследуют какие-то корыстные цели. Это же всё не просто так. А все эти вбросы? Хотя ладно…

Вбросы частично оказались правдой? Про розовый пиджак вам расскажу. Я был начинающим тренером в КХЛ, пришёл из ВХЛ, где рычагов, чтобы заставить хоккеистов выполнить свои обязанности, не было. Сейчас у меня есть такой рычаг — премиальные. Не хочет человек играть — он не в составе. Не в составе — значит, без дополнительных денег. А в команде «Кристалл» из Саратова какие у меня могли быть рычаги?

Я читал, что в каком-то английском клубе тренер придумал розовые майки для отстающих игроков. Решил воспользоваться. Это был очень хороший рычаг! Придя в КХЛ, я взял его с собой. Сделал ошибочку, признаю! Вообще, было много ошибок в карьере! Хорошо, что сейчас ещё работаю. Все ошибаются, в том числе и тренеры.



Почему отвечаю на вопросы болельщиков в «Инстаграме»? После заявлений Лапенкова для меня «Инстаграм» стал глотком свежего воздуха. Евгений же утверждал, что я тиран, гноблю хоккеистов. Я показываю, какие у меня на самом деле с ними отношения.



В разных командах были разные ситуации. Например, я пришёл в «Югру». Как мне надо было разговаривать с хоккеистами, чтобы заставить их играть в хоккей? Из той команды сейчас, кроме Варфоломеева, в большом хоккее никто не остался. Если бы мне сейчас поступило такое же предложение — пойти в «Югру», — я бы на него не согласился. Но на тот момент у меня не было выбора. И мне нужно было достать из той команды максимум. При этом я до сих пор не могу рассказать, что было в последней игре. Да я это никогда не расскажу! Моя ошибка — принять предложение и работать с той командой. Для меня это опыт. Сейчас я так не буду делать, да мне и не надо. Моих хоккеистов сейчас не надо заставлять, они и так всё понимают. Хотя с ними мне приходилось много разговаривать. Два года назад у меня была непростая ситуация в «Северстали». Я провёл собрание, очень тяжёлое. И хоккеисты мне поверили. Зацепился за соломинку», – цитирует Разина «Спорт-экспресс».