Бабенко: нам не хватило силёнок, а вратарь «Адмирала» поймал кураж и оставлял их в игре
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Главный тренер подольского «Витязя» Юрий Бабенко подвёл итоги матча регулярного чемпионата с «Адмиралом» (2:3).
«Много говорить тут нечего. К сожалению, проиграли. Получили ненужные удаления, пропустили в меньшинстве, а сами, увы, не смогли использовать свои шансы в большинстве.
Удаления забирают силы, приходится менять сочетания, и иногда всё складывается не так, как планируем изначально. В концовке уже не хватило силёнок, да и не смогли закрыть вратаря «Адмирала», он поймал кураж и оставлял свою команду в игре», — цитирует Бабенко официальный сайт КХЛ.
Напомним, что в этом матче форвард «Витязя» Даниэль Одетт отдал результативную передачу, а эта игра стала для него 10-й подряд, где он набрал очки за результативность.
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