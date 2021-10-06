Бабенко: нам не хватило силёнок, а вратарь «Адмирала» поймал кураж и оставлял их в игре

Главный тренер подольского «Витязя» Юрий Бабенко подвёл итоги матча регулярного чемпионата с «Адмиралом» (2:3).



«Много говорить тут нечего. К сожалению, проиграли. Получили ненужные удаления, пропустили в меньшинстве, а сами, увы, не смогли использовать свои шансы в большинстве.



Удаления забирают силы, приходится менять сочетания, и иногда всё складывается не так, как планируем изначально. В концовке уже не хватило силёнок, да и не смогли закрыть вратаря «Адмирала», он поймал кураж и оставлял свою команду в игре», — цитирует Бабенко официальный сайт КХЛ.

Напомним, что в этом матче форвард «Витязя» Даниэль Одетт отдал результативную передачу, а эта игра стала для него 10-й подряд, где он набрал очки за результативность.