Стали известны сроки сдачи «СКА Арены», которая примет ЧМ-2023

Руководитель компании-подрядчика «СКА Арены» Владимир Лавленцев рассказал о сроках сдачи «СКА Арены».



«На стройке работает 2,5 тысячи человек в двухсменном режиме. Семь дней в неделю. С утра мы ставим задачу, а вечером фиксируем факт. Если видим суточное отставание или снижение производительности, принимаем решения, как сократить эти потери и нагнать темп. Стремимся к декабрю 2022 года ввести объект в эксплуатацию. Крайний срок – февраль 2023. Это надо сделать заранее, посмотреть, как арена будет жить, подготовить все системы, чтобы достойно принять чемпионат мира по хоккею», – сказал Лавленцев.



Напомним, ранее стала известна стоимость строительства «СКА Арены», которая примет матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года. Предварительный сметный расчёт стоимости объекта составил 38,5 млрд. Площадь всего объекта составит 189,5 тыс. кв. метров, высота – 53,7 м. Вместимость арены в хоккейной конфигурации составит 21,5 тыс. человек, в концертной — 23 тыс.

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