«Амур» заключил контракт с лучшим защитником-бомбардиром «Нефтехимика» в прошлом сезоне

«Амур» заключил контракт с 31-летним защитником Алексеем Волгиным, сообщается на официальной странице хабаровского клуба в «Твиттере».
Отмечается, что контракт рассчитан на один сезон и носит односторонний характер.
Предсезонную подготовку Волгин прошёл вместе с магнитогорским «Металлургом». Но перед стартом сезона соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию. Чемпионат защитник начал в ВХЛ. В составе «Сокола» провёл шесть матчей, набрал 6 (3+3) очков — лучший показатель среди красноярцев.
В апреле Волгин покинул «Нефтехимик». Клуб и защитник расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. В прошлом сезоне КХЛ Волгин стал лучшим защитником-бомбардиром нижнекамской команды. Он набрал 22 (6+16) очка при полезности «-6» в 60 матчах. В среднем игрок проводил на льду 19 минут и 49 секунд.
- 6 октября 2021
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