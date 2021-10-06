«Хорошим не закончится». «Чикаго» попробует российского защитника Осипова в нападении
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Защитник Дмитрий Осипов находится в тренировочном лагере «Чикаго». Тренерский штаб пытается переквалифицировать 25-летнего россиянина из игрока обороны в нападающего.
«Последний раз я играл в нападении, когда был ребёнком. Но я всегда выделялся своими габаритами, поэтому меня перевели в защиту, где я и остался. Когда мне впервые сказали об этой идее тренерского штаба, то я подумал, что ничем хорошим это не закончится. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Осипова The Athletic.
Напомним, Осипов последние несколько лет выступал в АХЛ. В прошлом сезоне в составе «Рокфорда» (фарм-клуб «Чикаго») он принял участие в 22 матчах, в которых набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-10».
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