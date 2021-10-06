Президент «Коламбуса»: добавим в команду Чинахова. Он был очень хорош

Президент «Коламбус Блю Джекетс» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон прокомментировал выступление новичков команды, нападающих Егора Чинахова и Коула Силлинджера.

«Есть шанс (что Силлинджер войдёт в команду). Кроме того, добавим в команду Чинахова. Оба они были очень хороши», — приводит слова Дэвидсона североамериканский журналист Якоб Ницберг на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Чинахов на предсезонном турнире забил шесть голов в трёх матчах.

Форвард принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).