Президент «Коламбуса»: добавим в команду Чинахова. Он был очень хорош

Президент «Коламбус Блю Джекетс» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон прокомментировал выступление новичков команды, нападающих Егора Чинахова и Коула Силлинджера.
«Есть шанс (что Силлинджер войдёт в команду). Кроме того, добавим в команду Чинахова. Оба они были очень хороши», — приводит слова Дэвидсона североамериканский журналист Якоб Ницберг на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Чинахов на предсезонном турнире забил шесть голов в трёх матчах.
Форвард принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).
- 6 октября 2021
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