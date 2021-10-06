Вратарь «Вашингтона» Самсонов восстановился после травмы. Он уже тренировался с командой

Голкипер «Вашингтогн Кэпиталз» Илья Самсонов восстановился после травмы, сообщает журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что он уже приступил к тренировкам вместе с командой.

Ранее в контрольном матче с «Филадельфией Флайерз» (1:3) Самсонов получил повреждение. Он сделал 28 сейвов, а также отразил восемь из девяти буллитов. Это был первый полноценный предсезонный матч, в котором принял участие 24-летний голкипер.



Минувшим летом игрок заключил однолетнее соглашение с зарплатой $ 2 млн. Отметим, что 24-летний голкипер находился в статусе ограниченно свободного агента.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Самсонов принял участие в 19 матчах (18 — в старте), выиграв 13 из них, имея 90,2% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,69. В плей-офф вратарь провёл три матча, уступив во всех, отражая 89,9% бросков и пропуская 2,99 шайбы за игру.