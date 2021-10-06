Стали известны составы московского «Динамо» и ЦСКА на матч

Стали известны составы московского «Динамо» и ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 19:00 мск.

В составе динамовцев дебютирует 23-летний нападающий Антон Назаревич.

«Динамо» М:



Бочаров (Ерёменко);

Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Петунин;

Волков — Сергеев, Клинкхаммер — О'Делл — Рашевский;

Зайцев — Педан, Михайлов — Фисенко — Назаревич;

Новиков — Брызгалов, Чебыкин — Ефремов — Игумнов.

ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек — Сергеев, Слепышев — Андронов — Карнаухов;

Луговяк — Нестеров, Плотников — Попов — Григоренко;

Сведберг — Гилмор, Окулов — Валльмарк — Мингачёв;

Калиниченко, Сошников — Соркин — Хулапов.