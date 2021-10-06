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«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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18:45 Мск
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Стали известны составы московского «Динамо» и ЦСКА на матч

Стали известны составы московского «Динамо» и ЦСКА на матч
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Стали известны составы московского «Динамо» и ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 19:00 мск.

В составе динамовцев дебютирует 23-летний нападающий Антон Назаревич.

«Динамо» М:

Бочаров (Ерёменко);
Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Петунин;
Волков — Сергеев, Клинкхаммер — О'Делл — Рашевский;
Зайцев — Педан, Михайлов — Фисенко — Назаревич;
Новиков — Брызгалов, Чебыкин — Ефремов — Игумнов.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);
Дальбек — Сергеев, Слепышев — Андронов — Карнаухов;
Луговяк — Нестеров, Плотников — Попов — Григоренко;
Сведберг — Гилмор, Окулов — Валльмарк — Мингачёв;
Калиниченко, Сошников — Соркин — Хулапов.

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